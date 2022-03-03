Экспорт газа из Украины временно запрещен
Четверг, 3 марта 2022, 16:48
Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ из таможенной территории нашего государства.
Об этом сообщает в Facebook компания "Укртрансгаз", являющаяся оператором газохранилищ Украины.
Это относится и к газу, хранящемуся в подземных газохранилищах Украины в режиме "таможенный склад".
Ограничения введены приказом Минэнерго №99 от 03 марта 2022 г. в связи с проведением боевых действий на территории Украины.
Экономическая правда
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