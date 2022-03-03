Все разделы
Укр / Рус

Экспорт газа из Украины временно запрещен

Четверг, 3 марта 2022, 16:48

Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ из таможенной территории нашего государства.

Об этом сообщает в Facebook компания "Укртрансгаз", являющаяся оператором газохранилищ Украины.

Это относится и к газу, хранящемуся в подземных газохранилищах Украины в режиме "таможенный склад".

Ограничения введены приказом Минэнерго №99 от 03 марта 2022 г. в связи с проведением боевых действий на территории Украины.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

газ экспорт Минэнергетики

powered by lun.ua
Материалы по теме
Танкеры с российским СПГ отменяют свои заходы в британские порты 2 марта 2022, 15:24
Коррупция, лоббизм и угрозы. На чем держится газовая монополия режима Путина 28 февраля 2022, 11:00
Саудовская Аравия обнаружила новые месторождения газа 27 февраля 2022, 15:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте