Байден просит выделить Украине еще 10 миллиардов долларов помощи

Администрация Байдена просит Конгресс выделить Украине дополнительные 10 млрд. долларов гуманитарной помощи.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление главы Бюджетного офиса Белого Дома Шаланды Янг.

Ранее издание Washington Post со ссылкой на свои источники сообщило, что Белый Дом просит Конгресс выделить дополнительные 32,5 млрд. долларов для финансирования борьбы с коровавирусом и помощи Украине.

Теперь у Байдена официально заявили об этом. Конгресс просят о расходах на сумму 32,5 млрд долларов, из которых 10 млрд долларов – дополнительные деньги для Украины. Остальные 22,5 млрд долларов – расходы на борьбу с коронавирусом в США.

Эти изменения предлагают внести в проект расходов, который ожидается принять до 11 марта. Указывается, что предыдущие средства реагирования на COVID-19 почти полностью были использованы.

10 млрд долларов, которые предлагают выделить Украине, направят на обучение украинских военных, защиту электрической сети, усиление киберзащиты и соблюдение санкций, сообщила она.

В частности, 6,4 миллиарда долларов в случае согласования используют для решения гуманитарной и безопасности в Украине.