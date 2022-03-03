Wizz Air предлагает работу и поддержку переселенцам из Украины

Лоукостер Wizz Air предлагает переселенцам претендовать на одну из офисных вакансий WIZZ.

Об этом говорится в сообщении компании Facebook.

"Мы стремимся всячески поддерживать граждан Украины, поэтому приглашаем их подать заявку на одну из многих офисных должностей в WIZZ".

Если вы решите стать частью нашей команды, мы предложим вам поддержку с переездом, 30-дневное размещение в отеле, помощь в получении разрешения на работу в Будапеште или выбранном вами месте, а также возможность быстрого карьерного роста в многонациональной среде", - говорится в заявлении.

Все открытые вакансии размещены на сайте компании – здесь.

Ранее компания сообщала, что оказывает помощь украинским беженцам добраться до места назначения, где бы оно ни находилось.

Так, авиаперевозчик предоставляет в марте 100 тыс. бесплатных мест на коротких рейсах, вылетающих из соседних с Украиной стран (Польша, Словакия, Венгрия и Румыния).

Экономическая правда