Украина суммарно получила 15 миллиардов долларов поддержки в условиях войны

Украина от международных организаций и стран-партнеров суммарно получила уже 15 млрд долларов помощи.

Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко в своем обращении.

Он отметил, что международные партнеры обязались по выделению значительных объемов финансирования на укрепление обороноспособности, поддержку экономики Украины и гуманитарные вопросы.

По нашим оценкам, суммарно международная финансовая, техническая и гуманитарная поддержка достигает более 15 млрд дол. США в эквиваленте, из них более 5 млрд. дол. США – непосредственно в бюджет", – сообщил Шевченко.