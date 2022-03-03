Украина подписала с ЕС меморандум, что разблокирует 600 миллионов евро помощи

Украина и Евросоюз подписали меморандум о взаимопонимании, разблокирующий первый транш макрофинансовой помощи Украине в размере 600 млн евро.

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Сегодня мне выпала честь подписать Меморандум о взаимопонимании между Украиной и ЕС по макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро", - написал он.

Первую часть макрофина в 600 млн евро Украина получит сразу только что согласует с ЕС Меморандум о взаимопонимании. В документе определены структурные реформы, выполнение которых необходимо для получения второй части помощи.

🔴Сьогодні мені випала честь підписати Меморандум про взаєморозуміння між Україною та ЄС щодо макрофінансової допомоги у розмірі €1,2 млрд.



Цей пакет надасть підтримку українському Уряду, допомагаючи фінансувати їх потреби в героїчній боротьбі проти варварської агресії Росії pic.twitter.com/YELjWUbffs — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) March 3, 2022

"Этот пакет предоставит поддержку украинскому Правительству, помогая финансировать их потребности в героической борьбе против варварской агрессии России", - пишет Домбровскис.

Чтобы получить второй транш макрофинансового пакета, Украине придется не только выполнить этот Меморандум, но все согласованные с МВФ структурные маяки.

Напоминаем:

21 февраля Совет ЕС согласовал выделение новой макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 млрд. евро.