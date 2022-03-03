Нацбанк не будет менять учетную ставку из-за войны

Национальный банк не принял решения по учетной ставке на фоне войны против России, она остается неизменной на уровне 10%

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Национальный банк остается преданным режиму инфляционного таргетирования. В то же время из-за вынужденного введения административных ограничений рыночные монетарные инструменты, в частности учетная ставка, не играют ощутимой роли в функционировании денежно-кредитного и валютного рынков", – говорится в заявлении Нацбанка.

Учитывая это, НБУ отложил принятие решения относительно размера учетной ставки. При нормализации экономической ситуации Национальный банк Украины возобновит регулярные заседания Правления по монетарным вопросам с принятием решений по учетной ставке и публикацию Инфляционного отчета с макроэкономическим прогнозом.

Национальный банк будет применять ключевую ставку и другие монетарные инструменты для удержания под контролем инфляционных ожиданий и достижения цели по инфляции, когда каналы монетарной трансмиссии возобновят функционирование и появится возможность с приемлемой вероятностью просчитать эффекты от монетарных решений на горизонте политики.

После освобождения территории Украины от российских захватчиков и возвращения экономики и финансовой системы к функционированию на рыночных началах Национальный банк вернется в традиционный формат инфляционного таргетирования с плавающим обменным курсом.

"В минимально достаточные сроки нормальная работа валютного рынка будет восстановлена, валютные ограничения будут отменены до довоенного уровня. Впрочем, этот процесс может быть поэтапным", – отмечает регулятор.