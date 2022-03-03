Украинцы, у которых РФ забрала возможность работать, получат по 6500 гривен без любых условий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый гражданин Украины, у которого Россия отняла возможность работать, получит по 6500 грн без любых условий.

Об этом он сказал в обращении.

"Наше правительство уже подготовило программу специальной помощи для всех украинцев, потерявших возможность работать. Сейчас, из-за войны, там, где боевые действия, каждый наемный работник, каждый ФЛП, каждый наш гражданин Украины, у которого Россия забрала возможность работать, получит по 6500 грн без любых условий", - сказал Зеленский.

"Специально подчеркиваю для украинцев старшего возраста - несмотря на войну, мы обеспечиваем полную выплату пенсий, проиндексированных пенсий, как это и должно быть согласно законодательству", - подчеркнул президент.

С 1 марта пенсии для украинцев проиндексированы на 14%, добавил Зеленский.

"Деньги уже ушли в банки, все выплаты будут проведены полностью", - заверил он.

Экономическая правда