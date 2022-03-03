Дефолта не будет: Украина выплатила купон по евробондам

Министерство финансов первого марта осуществило купонный платеж по еврооблигациям с погашением в сентябре 2022 года.

Об этом сообщил заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда Владислав Рашкован на своей странице в Facebook со ссылкой на слова министра финансов Сергея Марченко.

"Мы выполняем свои долговые обязательства в полном объеме. 1 марта 2022 года состоялся купонный платеж по еврооблигациям с погашением в сентябре 2022 года", – сообщил Марченко.

В министерстве финансов уверяют, что даже в условиях военной агрессии Минфин, Казначейство и НБУ обеспечивают проведение всех необходимых платежей.

По состоянию на 28 февраля остатки на едином казначейском счете составили 33 млрд. грн., что достаточно для текущих выплат.

Для сравнения: восемь лет назад после побега Виктора Януковича, когда Российская Федерация начала оккупацию Крыма, на счету в Госказначействе было всего 108,1 тыс. грн.

Экономическая правда