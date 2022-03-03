Интернет "Укртелекома" замедлился в 12 областях из-за повреждений, специалисты восстанавливают

Критическая инфраструктура АО "Укртелеком" продолжает работать, но 12 областных центров ощущают снижение скорости доступа в интернет.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Национальная сеть обеспечивает связь. Услуги фиксированного доступа к интернету и телефонии предоставляются во всех областях Украины", – говорится в сообщении компании.

Из-за повреждений магистральных линий во время боевых действий в Житомирской и Запорожской областях абоненты 12 областных центров ощущают снижение скорости доступа в интернет. Это Херсонская, Ровенская, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Винницкая, Запорожская, Николаевская, Львовская, Ивано-Франковская, Волынская и Закарпатская области.

"Приоритет интернет-доступа в этих областях предоставляется сервисам ВСУ, органам государственной власти и социальной инфраструктуры. Специалисты компании прилагают максимальные усилия для восстановления поврежденных участков магистрали. Просим абонентов в этих областях с пониманием относиться к этой сложной ситуации", – отмечают в "Укртелекоме" .

Также продолжаются незначительные ограничения международного интернет-трафика из-за повреждений элементов инфраструктуры. Специалисты компании активно работают над преодолением этого ограничения в ближайшие один-два дня.

В компании отмечают, что услуги фиксированной телефонии не подвергаются никаким ограничениям и доступны для абонентов.

Экономическая правда