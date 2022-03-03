Комитет Рады поддержал законопроект о национализации российского имущества

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития единогласно поддержал законопроект о национализации имущества и активов РФ, находящихся на территории Украины.

Об этом сообщила член комитета Роксолана Пидласа.

"Вчера в 22:30 у нас было заседание комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития. На повестке дня – один вопрос. Национализация имущества и денежных средств юридических лиц РФ. Русский бизнес, иди нах*й. Единогласно", – написала у себя в Facebook депутат.

Законопроект №7122 определяет правовые основы принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ и его резидентов.

Изъятию подлежат не только активы государства Россия, но и активы его юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Украины, среди собственников которых российское правительство.

Список активов, которые Украина намерена отчуждать, будет формировать правительство и подавать на рассмотрение СНБО. Само отчуждение активов будет происходить указом президента.

Компенсация за национализацию российских активов в Украине не предусмотрена.

Экономическая правда