Комитет Рады поддержал законопроект о национализации российского имущества
Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития единогласно поддержал законопроект о национализации имущества и активов РФ, находящихся на территории Украины.
Об этом сообщила член комитета Роксолана Пидласа.
"Вчера в 22:30 у нас было заседание комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития. На повестке дня – один вопрос. Национализация имущества и денежных средств юридических лиц РФ. Русский бизнес, иди нах*й. Единогласно", – написала у себя в Facebook депутат.
Законопроект №7122 определяет правовые основы принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ и его резидентов.
Изъятию подлежат не только активы государства Россия, но и активы его юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Украины, среди собственников которых российское правительство.
Список активов, которые Украина намерена отчуждать, будет формировать правительство и подавать на рассмотрение СНБО. Само отчуждение активов будет происходить указом президента.
Компенсация за национализацию российских активов в Украине не предусмотрена.
Экономическая правда
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