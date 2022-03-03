С россиян будут брать комиссию от 30% при покупке валюты
Четверг, 3 марта 2022, 09:20
Банк России предписал брокерам с 3 марта взимать комиссию не менее 30% при исполнении поручений физлиц о покупке валюты (доллары, евро, фунты).
Об этом сообщает "Интерфакс".
Предписание, полученное в среду профучастниками, действует до его отмены.
"30%-ая комиссия, которую брокеры должны брать с физических лиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты", – пояснили в ЦБ.
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