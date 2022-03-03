Fitch снизил кредитный рейтинг россии c ВВВ до В: что это значит и почему дальше будет хуже

Рейтинговое агентство Fitch снизило кредитный рейтинг россии c ВВВ до В с отрицательным прогнозом, отражающим высший долгосрочный риск дефолта эмитента ценных бумаг.

Об этом сообщает Fitch Ratings.

Отмечается, что Fitch нарушил регулярность пересмотра рейтинга эмитента из-за существенного изменения надежности эмитента ценных бумаг, что не позволяет ожидать следующего запланированного пересмотра. Обоснование касается событий, произошедших до 1 марта включительно.

На снижение рейтинга повлияли следующие ключевые факторы:

Мощность санкций, наложенных на рф, увеличивают макрофинансовые опасности и подрывают желание страны обслуживать государственный долг. Наблюдается сильная нестабильность в международных отношениях, в частности возможность усиления санкций;

Санкций становится больше, и они мощнее: США и ЕС запрещают транзакции с Центробанком россии, что будет иметь значительно большее влияние на кредитные основы россии, чем любые другие санкции. Полная имплементация запретов может заморозить денежные резервы россии для рыночных интервенций. 32% резервов страны номинированы в евро, 16% – в долларе. Более половины резервов номинированы в валюте присоединившихся к санкциям стран.

Все больше банков становятся объектом санкций: к моменту принятия решения Fitch, ЕС еще не принял решение об отключении семи российских банков от системы SWIFT. Агентство отмечает, что степень последствий будет зависеть от того, как России удастся перенаправить денежные потоки на банки, которые не будут отключены от системы. В то же время Fitch ожидает, что санкции распространятся и на остальные банки, что уничтожит возможность избежать отключения от международных транзакций.

Санкции также сильно ударят по росту экономики россии: частично из-за невозможности производить оплату по торговле, ведь 55% российского экспорта деноминированы в долларе, а 29% – в евро.

В то же время, у россии есть факторы, которые позволяют ей частично уменьшать разрушительное влияние санкций. А именно – сильный внешний платежный баланс, ведь россия владела вторым наибольшим объемом международных резервов в своей группе. Кроме того, профицит баланса составляет 8% от ВВП страны.

Вторым буферным фактором является низкая потребность в финансировании. Государственный долг достаточно низкий и составляет 20% ВВП, при этом 21% долга деноминирован в иностранной валюте. Также Россия может использовать средства Фонда национального богатства, активы которого достигают 11,7% ВВП и имеют низкие внешние риски.

Напоминаем:

Министерство экономики призвало рейтинговые агентства максимально снизить кредитные рейтинги России и Беларуси, а также ввести против агрессора максимальное эмбарго.

Снижение кредитного рейтинга России до минимального возможного повлечет за собой массовые требования погашения по кредитным обязательствам и сделает экономику России более уязвимой, пояснили в Министерстве экономики Украины.