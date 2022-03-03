Всемирный Банк остановил все программы в россии и беларуси

Всемирный Банк сообщил, что остановил все программы сотрудничества с россией и беларусью из-за вторжения в Украину.

Об этом говорится в заявлении Всемирного банка, сообщает Reuters.

Всемирный банк в среду заявил, что немедленно прекратил все программы в россии и беларуси после российского вторжения в Украину и "военных действий против народа Украины".

В своем заявлении банк заявил, что не одобрял никаких новых ссуд или инвестиций в Россию с 2014 года, когда россия аннексировала украинский Крым.

Банк заявил, что не одобрял ни одного нового кредитования беларуси с середины 2020 года, когда Соединенные Штаты ввели против страны санкции. Тогда в стране прошли фальсифицированные выборы, которые самопровозглашенный глава беларуси Александр Лукашенко использовал, чтобы остаться у власти.