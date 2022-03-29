Металлургические заводы начнут возобновлять работу на этой неделе – Кубраков

На этой неделе отдельные металлургические заводы будут возобновлять производство и частично смогут экспортировать свою продукцию.

Об этом в эфире "Единых новостей" рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Последние недели мы активно сотрудничаем с отраслями промышленности по восстановлению производства, нашего производственного и экспортного потенциала. Конкретные вещи – на прошлой неделе мы прошли полностью весь металлургический комплекс, есть результаты", – рассказал он.

Кубраков не раскрывал подробно, о каких именно предприятиях идет речь, но сообщил, что отдельные заводы уже запускают на этой неделе производство.

Да, есть сложности с логистикой, не работают порты, но мы перестроим эту логистику, чтобы они все же могли работать. Это важно для многих городов, где такие заводы являются основными предприятиями и создают рабочие места", – пояснил министр.

Он добавил, что работа ведется также в агросекторе, который является главным для украинского экспорта. Выход, по словам Кубракова, уже был найден по итогам встреч с представителями отраслей. Хотя это будет сложно, ведь 80-90% экспорта осуществлялось портами в Черном море, но "перестроим и сделаем – тяжело, но мы смотрим оптимистично".

Читайте больше о том, как себя чувствуют основные экспортные отрасли Украины, в статье: А что у нас с экспортом и импортом? Как Украина торгует в условиях войны