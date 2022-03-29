Украина получит от Франции 300 миллионов евро кредитных средств

Министр финансов Сергей Марченко сообщил о подписании соглашения с Французским агентством развития. В результате, Украина получит 300 миллионов евро льготных кредитных средств.

Об этом он написал в соцсетях.

Отмечается, что период погашения данного займа будет 15 лет. А вся сумма будет направлена ​​на финансирование государственного бюджета.

"Я очень благодарен нашим французским коллегам за оперативное решение. Предоставленные нам средства чрезвычайно важны для поддержания стабильности финансовой системы в условиях полномасштабной войны с РФ", - добавил Марченко.