Украина получит от Франции 300 миллионов евро кредитных средств
Вторник, 29 марта 2022, 20:35
Министр финансов Сергей Марченко сообщил о подписании соглашения с Французским агентством развития. В результате, Украина получит 300 миллионов евро льготных кредитных средств.
Об этом он написал в соцсетях.
Отмечается, что период погашения данного займа будет 15 лет. А вся сумма будет направлена на финансирование государственного бюджета.
"Я очень благодарен нашим французским коллегам за оперативное решение. Предоставленные нам средства чрезвычайно важны для поддержания стабильности финансовой системы в условиях полномасштабной войны с РФ", - добавил Марченко.
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