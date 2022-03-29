После служебной проверки отстранили гендиректора "Антонова"

Укроборонпром отстранил Сергея Бычкова от исполнения им полномочий генерального директора Государственного предприятия "Антонов".

Об этом говориться на сайте концерна.

Основанием для отстранения стало служебное расследование, в частности, проверки отдельных фактов, обнародованных в средствах массовой информации. Каких именно не уточняется.

Генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев направил соответствующие обращения в правоохранительные органы.

Напоминаем:

Сергей Бычков был назначен на пост генерального директора ГП "Антонов" в мае 2021 года. До этого, с ноября 2020 года исполнял обязанности руководителя компании.