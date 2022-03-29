После служебной проверки отстранили гендиректора "Антонова"
Вторник, 29 марта 2022, 20:19
Укроборонпром отстранил Сергея Бычкова от исполнения им полномочий генерального директора Государственного предприятия "Антонов".
Об этом говориться на сайте концерна.
Основанием для отстранения стало служебное расследование, в частности, проверки отдельных фактов, обнародованных в средствах массовой информации. Каких именно не уточняется.
Генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев направил соответствующие обращения в правоохранительные органы.
Напоминаем:
Сергей Бычков был назначен на пост генерального директора ГП "Антонов" в мае 2021 года. До этого, с ноября 2020 года исполнял обязанности руководителя компании.
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