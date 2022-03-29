Цена на нефть снизилась до 109 долларов

Цены на нефть эталонных марок вновь перешли к снижению 29 марта после российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures снизились в цене на 3,48 доллара (3,09%) – до 109 долларов за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи понизилась к этому времени на 3,59 доллара за баррель (3,39%) – до 102,37 доллара за баррель.

Нефть дешевеет на фоне "надежд на прогресс в мирных переговорах России и Украины", отметил глава компании Sun Global Investments Михир Кападия.

Ранее аналитики Commerzbank со ссылкой на отраслевые данные и сведения Bloomberg сообщили, что экспорт российской нефти за неделю, завершившуюся 23 марта, составил 3,63 млн баррелей в сутки, упав на 26,4% относительно предыдущей недели.

Также внимание трейдеров направлено на очередное заседание ОПЕК+, которое запланировано на четверг.

Недавние заявления представителей группы позволяют предположить, что ОПЕК+ примет решение увеличить добычу в соответствии с согласованным ранее графиком.