Польша запрещает импорт угля из России
Вторник, 29 марта 2022, 18:40
Польша запретит импорт угля из России из-за войны в Украине, соответствующий законопроект уже разработан правительством.
Об этом заявил пресс-секретарь Кабинета министров Петр Мюллер, передает Reuters.
"Исходя из того, что мы видим пассивность Евросовета в принятии дальнейших санкций, мы пробуем принять такие решения, которые позволяют ссылаться на вопросы безопасности. Мы пошли на шаг далее и предложили правила, которые блокируют на уровне страны импорт угля из России", – сказал Мюллер.
Он отметил, что это решение может привести к проблемам, однако Польша "не может дальше ждать".
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