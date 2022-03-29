Польша запрещает импорт угля из России

Польша запретит импорт угля из России из-за войны в Украине, соответствующий законопроект уже разработан правительством.

Об этом заявил пресс-секретарь Кабинета министров Петр Мюллер, передает Reuters.

"Исходя из того, что мы видим пассивность Евросовета в принятии дальнейших санкций, мы пробуем принять такие решения, которые позволяют ссылаться на вопросы безопасности. Мы пошли на шаг далее и предложили правила, которые блокируют на уровне страны импорт угля из России", – сказал Мюллер.

Он отметил, что это решение может привести к проблемам, однако Польша "не может дальше ждать".