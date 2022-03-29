Более 60% украинских айтишников переехали из-за войны 

На данный момент, через месяц с начала войны, большинство украинских айтишников полноценно работают, более 60% должны были покинуть дом и временно переехать.

Об этом говорится в исследовании, проведенном профильным порталом DOU. Участие в опросе приняли 6812 украинских ИТ-специалистов

Так, через месяц после начала войны в Украине большинство ИТ-специалистов вернулись к работе: 84% опрошенных работают фултайм, то есть полный рабочий день, еще 7% – парт-тайм. В поиске работы находится 6%.

Лишь 3% респондентов отметили, что их мобилизовали, но эта доля может быть больше, ведь не у всех есть доступ к интернету и возможность принять участие в опросе.

Для 65% айтишников нагрузка не изменилась, но руководители и менеджеры высочайшего уровня отмечают, что работы стало больше – вероятнее всего, из-за адаптации бизнеса к условиям войны.

Относительно дохода, у 90% работающих по-прежнему доходы не изменились или практически не изменились. Однако среди тех, у кого количество проектов уменьшилось, 58% сохранили свой доход, а у 37% он снизился.

Меньше всего пострадали с начала войны ИТ-сообщества Львова и Ивано-Франковска: только 3% специалистов здесь потеряли работу из-за войны, у 12% уменьшилось количество проектов. У 85% ИТ-специалистов из этих городов не изменился или практически не изменился доход за это время.

Наиболее сильно пострадали специалисты из Днепра: около трети из них потеряли работу или отметили уменьшение количества проектов. Около четверти специалистов это коснулось в Киеве, Харькове и Одессе.

Среди 61% временно переехавших ИТ-специалистов почти половина ИТ-специалистов (46%) переехали в безопасное место в Украине, еще 14% выехали за границу. Чаще всего переезжали айтишникиы из Харькова (87% респондентов) и Чернигова (89%), а ехали преимущественно во Львов – туда релоцировались 11% всех опрошенных, или 23% переехавших в пределах Украины.

Около четверти выехавших за границу либо не планируют возвращаться вообще, либо еще не решили. Среди переехавших в пределах Украины не планируют возвращаться или не уверены в возвращении только 14%.