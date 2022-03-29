Авиакомпания Emirates не планирует уходить из России

Авиакомпания Emirates (ОАЭ) будет продолжать работать в России, поскольку россияне имеют полное право продолжать путешествовать, несмотря на санкции.

Об этом заявил президент авиаперевозчика Тим Кларк в интервью Bloomberg TV.

"Россияне имеют право путешествовать, несмотря на события в Украине. Целью санкций не должен быть народ России – им так же приносит ущерб происходящее в Украине, как и всем остальным", - сказал Кларк.

По его словам, Emirates будет выполнять регулярные рейсы в России, пока за это выступает владелец авиакомпании - правительство Дубая.

В настоящее время авиакомпания выполняет два рейса в Москву и один в Санкт-Петербург ежедневно. Глава Emirates отметил, что количество пассажиров на рейсах "достаточно здоровое", наблюдается высокий спрос на перевозку багажа.

"На фоне взаимных запретов на использование воздушного пространства российские и многие иностранные авиаперевозчики были вынуждены значительно сократить количество рейсов.

Emirates оказалась одной из немногих оставшихся авиакомпаний, связывающих Россию с остальным миром", - пишет агентство.

Кларк добавил, что авиакомпания может свободно летать через воздушное пространство России и делает это на маршрутах в города на западном побережье США.

Экономическая правда