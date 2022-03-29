Авиакомпания Emirates не планирует уходить из России
Авиакомпания Emirates (ОАЭ) будет продолжать работать в России, поскольку россияне имеют полное право продолжать путешествовать, несмотря на санкции.
Об этом заявил президент авиаперевозчика Тим Кларк в интервью Bloomberg TV.
"Россияне имеют право путешествовать, несмотря на события в Украине. Целью санкций не должен быть народ России – им так же приносит ущерб происходящее в Украине, как и всем остальным", - сказал Кларк.
По его словам, Emirates будет выполнять регулярные рейсы в России, пока за это выступает владелец авиакомпании - правительство Дубая.
В настоящее время авиакомпания выполняет два рейса в Москву и один в Санкт-Петербург ежедневно. Глава Emirates отметил, что количество пассажиров на рейсах "достаточно здоровое", наблюдается высокий спрос на перевозку багажа.
"На фоне взаимных запретов на использование воздушного пространства российские и многие иностранные авиаперевозчики были вынуждены значительно сократить количество рейсов.
Emirates оказалась одной из немногих оставшихся авиакомпаний, связывающих Россию с остальным миром", - пишет агентство.
Кларк добавил, что авиакомпания может свободно летать через воздушное пространство России и делает это на маршрутах в города на западном побережье США.
Экономическая правда
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