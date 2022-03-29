Все разделы
Укр / Рус

Набсовет Мосбиржи рекомендовал не выплачивать дивиденды акционерам

Вторник, 29 марта 2022, 15:23 - Илья Колдомасов

Наблюдательный совет Мосбиржи рекомендовал годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2021 год. 

Об этом говориться в сообщении компании.

"Данное решение основывается на дивидендной политике, которая предусматривает приоритетность соблюдения установленных требований к капиталу в компаниях Группы "Московская Биржа" над распределением дивидендов", - отметили там, добавив, что дивидендная политика биржи не меняется. 

А набсовет намеревается вернуться к обсуждению вопроса о выплате дивиденда в течение 2022 года.

Акционерами Московской биржи являются более 370 тысяч физических и более одной тысячи юридических лиц. Доля акций, находящихся в свободном обращении (free-float), составляет 63%.

Напоминаем:

Мосбіржа нещодавно відкрила торги акціями після майже місячної перерви. Майданчик припиняв торги на фондовому ринку 28 лютого на тлі рекордного обвалу після початку вторгнення в Україну.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

акции фондовый рынок
powered by lun.ua
Материалы по теме
На фоне переговоров Украины и РФ выросли мировые акции 29 марта 2022, 15:03
На торгах Мосбиржи появятся российские бумаги из иностранных юрисдикций 28 марта 2022, 21:21
Мосбиржа: акции падают, индекс снизился 28 марта 2022, 15:05
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте