На фоне переговоров Украины и РФ выросли мировые акции

На фоне переговоров делегаций Украины и РФ в Турции, мировые индексы и акции отметились ростом.

Об этом сообщает AP.

Так, немецкий индекс DAX подскочил на 1,3% до 14 599,17 пункта, а CAC40 в Париже вырос на 1,7% до 6 700,18 пункта. Британский FTSE 100 прибавил 0,8% до 7531,55 пункта.

На Уолл-стрит фьючерсы на S&P 500 и промышленный индекс Dow прибавили 0,3%. На азиатских торгах токийский Nikkei 225 вырос на 1,1% до 28 252,42 пункта, а Kospi в Сеуле прибавил 0,4% до 2740,13 пункта. Индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 0,8% до 21 864,68 пункта.

Напоминаем:

29 марта переговорные команды Украины и России встретились в Стамбуле, перед ними выступил президент Турции Реджеп Таип Эрдоган и призвал к перемирию.