Maersk предупреждает об увеличении сроков доставки из-за локдауна в Шанхае

Датский оператор контейнерных перевозок Moeller-Maersk AS предупредил, что карантинные ограничения, введенные властями Шанхая в связи с ростом заболеваемости COVID-19, будут иметь негативные последствия для сектора и приведут к росту стоимости транспортировки.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Власти Шанхая с понедельника закрыли на четыре дня восточную часть города, в которой находится финансовый район и индустриальные парки, для проведения массового тестирования граждан. С 1 апреля будет закрыта западная часть города.

В настоящее время шанхайский порт открыт, однако товарные склады закрыты, и транспортировка товаров в порт и из порта приостановлена.

"Перевозки грузов в Шанхай и из Шанхая сократятся на 30% из-за локдауна, который будет действовать в районах Пудун и Пуси до 5 апреля. В связи с этим время доставки увеличится, и расходы на транспортировку могут вырасти", – заявила Maersk.

Все оптовые товарные склады в Шанхае закрыты до пятницы, сообщила компания.

Maersk также отметила, что проблемы в цепочках поставок в США, Европе и Азии сохраняются, в связи с чем глобальная операционная среда остается сложной.

Среди других факторов, негативно влияющих на операции компании, распространение штамма "омикрон" в Европе и США, а также неблагоприятные погодные условия и война России против Украины.

"Спрос остается исключительно высоким, что оказывает все более серьезное давление на глобальные цепочки поставок, поскольку наши мощности недостаточны", - отмечают в компании.