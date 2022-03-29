РФ пытается ввести в обращение рубли во временно захваченных украинских городах

Враг пытается ввести на временно захваченных территориях Украины оборот рубля, что нарушает международные конвенции и должно быть учтено в исках в международные суды.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

НБУ считает недопустимыми действия РФ по ограничению обращения гривны и введению российского рубля на временно не контролируемых украинскими властями территориях или находящихся под угрозой захвата, в частности Запорожской и Херсонской областей.

Отмечается, что информация о таких действиях неприятеля поступает от банков, а также средств массовой информации. "В то же время, такие действия российских захватчиков невозможны без преступной поддержки и политической воли руководства центрального банка РФ", - подчеркивает украинский регулятор.

Нацбанк отмечает, что по Конституции единственной денежной единицей в Украине есть гривна, а выпуск и оборот на территории Украины других денежных единиц и использование денежных суррогатов как средства платежа запрещается.

Банковская система может осуществлять надлежащее обслуживание населения и продолжает обеспечивать оборот гривни на временно захваченных территориях.

Учитывая это, НБУ требует от ЦБ РФ немедленного прекращения действий по введению оборота рубля на временно захваченной территории Украины, а также заявляет, что такие действия российских захватчиков нарушают нормы международного права.

"Государство-агрессор должно прекратить свои попытки финансового террора украинцев. Национальный банк обращается в офис Генерального прокурора Украины с просьбой учесть эту информацию во время подготовки исков в соответствующие международные суды", – говорится в заявлении.