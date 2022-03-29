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Укр / Рус

СМИ: США хотят перекрыть РФ доступ к деталям для военной техники

Вторник, 29 марта 2022, 10:46

США хотят принять меры, чтобы ограничить возможности России закупать запчасти для военных нужд за рубежом. 

Об этом сообщает Financial Times.

По словам собеседника, Вашингтон нацелится на "ключевые узлы в цепочках поставок, чтобы ослабить вооруженные силы России и ее оборонную промышленность, которая по-прежнему опирается на западные технологии".

Напоминаем:

Министерство торговли США в этом месяце приняло меры экспортного контроля по запрещению России доступа к полупроводникам, телекоммуникациям, оборудованию для обеспечения информационной безопасности, лазерам и датчикам, содержащим американские технологии, даже если они были произведены за пределами США.

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Экономическая правда
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