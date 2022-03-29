СМИ: США хотят перекрыть РФ доступ к деталям для военной техники
США хотят принять меры, чтобы ограничить возможности России закупать запчасти для военных нужд за рубежом.
Об этом сообщает Financial Times.
По словам собеседника, Вашингтон нацелится на "ключевые узлы в цепочках поставок, чтобы ослабить вооруженные силы России и ее оборонную промышленность, которая по-прежнему опирается на западные технологии".
Напоминаем:
Министерство торговли США в этом месяце приняло меры экспортного контроля по запрещению России доступа к полупроводникам, телекоммуникациям, оборудованию для обеспечения информационной безопасности, лазерам и датчикам, содержащим американские технологии, даже если они были произведены за пределами США.
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