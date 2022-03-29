У российских ритейлеров начались трудности с закупкой овощей

Торговые сети в РФ столкнулись с нехваткой овощей открытого грунта и резким ростом цен на них, прежде всего, на капусту и морковь.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке.

По словам собеседников, прежде всего проблема возникла с белокочанной капустой, особенно российского урожая, также есть сложности с наличием моркови и свеклы.

С 1 по 27 марта цены на капусту у поставщиков выросли на 56%, на морковь – на 47%, на свеклу – на 62%, говорит собеседник в крупной сети.

По подсчетам издания на основе данных онлайн-витрин, в Москве в ряде крупных сетей цены на капусту с 17 по 25 марта выросли на 25-30%, до 89-130 руб. за 1 кг, на морковь – на 11-22%, до 49,9-59,5 руб. в 1 кг.

Два собеседника в розничных сетях отмечают, что начинается традиционный сезон 1-1,5 месяца, когда местные прошлогодние овощи закончились, а на рынок поступает импорт.

"С капустой есть определенный дефицит, потому что российская в этом году закончилась раньше массового созревания молодой капусты в Узбекистане, Турции и Египте, что дополнительно сказывается на динамике цен", - пояснил источник "Коммерсанта" в крупной сети.

Собеседник издания в отрасли считает, что некоторые сельхозпроизводители, имеющие хранилища, также могут придерживать продажи, ожидая более высоких цен. Большие сети официально тему не комментируют. Только в Metro заверили, что не наблюдают затруднений с поставками овощей.

В Минсельхозе РФ заявили, что риск нехватки овощей на внутреннем рынке исключен.

"По таможенным данным, с начала этого года по 20 марта импорт картофеля в Россию вырос на 5%, моркови, репы и столовой свеклы - на 7,8%, а капусты - на 39,1% год к году.

Поставки из Египта, Китая, Турции, Израиля и Азербайджана стабильны, а до 30 сентября на овощи обнулена импортная пошлина", - заявляют в Минсельхозе РФ. Там добавили, что поступление на рынок овощей нового урожая способствует стабилизации ценовой ситуации.

Напомним:

У ресторанов и кафе в РФ возникли проблемы с поставками продуктов – овощей, салатов и некоторых видов рыбы – из-за санкций против РФ, нарушивших логистические цепочки, а также из-за девальвации рубля.

Экономическая правда