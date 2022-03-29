В РФ хотят обязать службы заказа такси передавать данные о поездках ФСБ
Министерство транспорта РФ предлагает обязать службы заказа такси передавать данные о пассажирских перевозках Федеральной службе безопасности (ФСБ).
Об этом со ссылкой на текст новой версии законопроекта о такси и участников рынка пишет "РБК".
В проекте закона говорится, что службы заказа такси будут обязаны в режиме онлайн предоставлять "автоматизированный удаленный доступ" к своим информационным системам и данным, которые "используются для получения, хранения, обработки и передачи заказов".
При этом какую информацию необходимо предоставлять ФСБ, не уточняется.
Разработчики законопроекта считают, что службы заказа такси также должны передавать сведения о перевозках, в том числе о местонахождении такси и водителя, в Региональную навигационно-информационную систему РНИС.
Также предлагают:
- ввести минимальный тариф на перевозку пассажиров и багажа;
- ограничить количество легковых такси для каждого региона;
- обязать устанавливать устройства контроля над вниманием и усталостью водителя;
- ввести ответственность агрегаторов в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу пассажира, если у водителя не было разрешения или оно было аннулировано;
- ввести региональные реестры перевозчиков, легковых такси и служб заказа такси;
- обязать агрегаторы открывать представительства в регионах присутствия, заключать договор с самозанятыми и т.д.
По словам одного из собеседников издания, проект закона согласовали Минюст, Ространснадзор, Минтруда, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, ФНП и Минздрав.
Новая версия законопроекта в ближайшее время будет внесена в Госдуму, заявил глава Общественного совета по развитию такси в регионах РФ Ирина Зарипова. Она утверждает, что при разработке описанных выше предложений учитывалось мнение участников рынка.
Экономическая правда
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