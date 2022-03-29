В РФ хотят обязать службы заказа такси передавать данные о поездках ФСБ

Министерство транспорта РФ предлагает обязать службы заказа такси передавать данные о пассажирских перевозках Федеральной службе безопасности (ФСБ).

Об этом со ссылкой на текст новой версии законопроекта о такси и участников рынка пишет "РБК".

В проекте закона говорится, что службы заказа такси будут обязаны в режиме онлайн предоставлять "автоматизированный удаленный доступ" к своим информационным системам и данным, которые "используются для получения, хранения, обработки и передачи заказов".

При этом какую информацию необходимо предоставлять ФСБ, не уточняется.

Разработчики законопроекта считают, что службы заказа такси также должны передавать сведения о перевозках, в том числе о местонахождении такси и водителя, в Региональную навигационно-информационную систему РНИС.

Также предлагают:

ввести минимальный тариф на перевозку пассажиров и багажа;

ограничить количество легковых такси для каждого региона;

обязать устанавливать устройства контроля над вниманием и усталостью водителя;

ввести ответственность агрегаторов в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу пассажира, если у водителя не было разрешения или оно было аннулировано;

ввести региональные реестры перевозчиков, легковых такси и служб заказа такси;

обязать агрегаторы открывать представительства в регионах присутствия, заключать договор с самозанятыми и т.д.

По словам одного из собеседников издания, проект закона согласовали Минюст, Ространснадзор, Минтруда, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, ФНП и Минздрав.

Новая версия законопроекта в ближайшее время будет внесена в Госдуму, заявил глава Общественного совета по развитию такси в регионах РФ Ирина Зарипова. Она утверждает, что при разработке описанных выше предложений учитывалось мнение участников рынка.

Экономическая правда