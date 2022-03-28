Импортозамещение за железным занавесом: в РФ запустили свой аналог Instagram

Российская версия запретной в РФ соцсети Instagram от Meta с названием "Росграм" заработала в пилотном режиме.

Об этом сообщается в ее канале в Telegram.

Из видео видно, что дизайн приложения копирует оригинальный дизайн Instagram, но нет, например, возможности редактирования фото. Сначала доступ будет открыт для блоггеров и инвесторов, в апреле – для всех остальных.

Напоминаем:

В пятницу, 11 марта, генпрокуратура РФ попросила ограничить доступ к Instagram и обратилась в суд, чтобы признать Meta экстремистской организацией. Через несколько часов после обращения "Роскомнадзор" заявил, что заблокирует Instagram.

Еще раньше "Роскомнадзор" принял решение о блокировании доступа к сети Facebook в России.

21 марта Тверской суд Москвы признал корпорацию Meta незаконной экстремистской деятельностью.