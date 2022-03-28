Более 50 тысяч предпринимателей подали заявки на переход на уменьшенную налоговую ставку

В первый день приема заявлений на переход на уплату 2%ного единого налога, налоговая служба приняла более 50 000 заявок.

Об этом заявил нардеп Даниил Гетманцев.

Ранее депутаты приняли закон № 7137-д. Согласно ему физические лица-предприниматели и юрлица с оборотом до 10 млрд грн могут платить единый налог с оборота в объеме 2% по правилам, установленным для 3-й группы плательщиков единого налога, то есть с освобождением от налога на прибыль, НДС и других платежей.