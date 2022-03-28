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Услуги "Укртелекома" доступны на 80% довоенных мощностей

Понедельник, 28 марта 2022, 19:50

Сеть телекоммуникационной компании "Укртелеком" обеспечивает доступность услуг на уровне 80% довоенного покрытия.

Об этом сообщили ЭП в пресс-службе "Укртелекома".

"В целом с начала полномасштабной войны наша сеть обеспечивает доступность услуг на уровне 80% довоенного покрытия. Однако сегодня возникли определенные технические проблемы в предоставлении услуг, влияющих на большинство клиентов. Работаем, чтобы как можно скорее восстановить услуги в полном объеме", – заявили в пресс-службе.

В "Укртелекоме" добавили, что все регионы и 70% абонентов интернета услуги не получают, а большинство абонентов фиксированной телефонии – получают услуги.

Экономическая правда

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Укртелеком война
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