Услуги "Укртелекома" доступны на 80% довоенных мощностей
Сеть телекоммуникационной компании "Укртелеком" обеспечивает доступность услуг на уровне 80% довоенного покрытия.
Об этом сообщили ЭП в пресс-службе "Укртелекома".
"В целом с начала полномасштабной войны наша сеть обеспечивает доступность услуг на уровне 80% довоенного покрытия. Однако сегодня возникли определенные технические проблемы в предоставлении услуг, влияющих на большинство клиентов. Работаем, чтобы как можно скорее восстановить услуги в полном объеме", – заявили в пресс-службе.
В "Укртелекоме" добавили, что все регионы и 70% абонентов интернета услуги не получают, а большинство абонентов фиксированной телефонии – получают услуги.
Экономическая правда
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