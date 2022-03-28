Крупный производитель пива потребовал приостановить выпуск Bud в России

Пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev обратилась к контролирующему акционеру бизнеса в России Anadolu Efes с просьбой приостановить действие лицензии на производство и продажу пива бренда BUD в России.

Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

При этом объединенная компания AB InBev Efes продолжает работу на территории России, сообщили в пресс-службе.

В России у AB InBev Efes 11 заводов. Кроме бренда BUD компания поставляет пиво марок "Клинское", "Белый медведь", Corona Extra, Hougaarden, Leffe, Spaten и других.

Ранее об уходе из России объявила датская пивоваренная компания Carlsberg (бренды Carlsberg, Kronenbourg, Holsten, Tuborg, владелец заводов "Балтика").

Чешский Plzensky Prazdroj (бренды Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel и Gambrinus), Budejovicky Budvar (Budweiser Budvar), а также голландский пивоваренный концерн Heineken (Heineken, "Охота", "Три Медведя", "Жигулевское") тоже решили прекратить поставки в Россию.

Экономическая правда