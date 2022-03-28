Если нет доступа к Укрпочте: все социальные выплаты разрешили получать в Ощадбанке

Социальные выплаты разрешили получать в Ощадбанке вне зависимости от того, где клиент получал их раньше.

Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

"В случае если клиент переехал и рядом нет отделения Укрпочты, все социальные выплаты можно получить в Ощадбанке независимо от места регистрации и проживания", – говорится в сообщении.

Для получения социальных выплат с собой необходимо иметь паспорт, справку о присвоении идентификационного номера и пенсионное удостоверение (при наличии).

Те лица, которым выплаты поступают на карту Ощада, будут получать выплаты по-прежнему – безналичным перечислением.

С перечнем работающих отделений Ощада можно ознакомиться по ссылке.

Экономическая правда