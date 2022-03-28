В РФ начинают регулировать цены на хлеб

Россия запускает мораторий на повышение цен на хлеб из-за роста стоимости сырья и выделяет для этого 2,5 млрд рублей (25 млн долларов).

Об этом пишет кремлевское СМИ ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-премьерки РФ Виктории Абрамченко.

"Для стабилизации цен на хлеб правительство уже выделило 2,5 млрд рублей из федерального бюджета, средства уже направлены в регионы. Это позволит запустить механизм моратория на повышение цен на хлеб. Благодаря федеральным и региональным субсидиям производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года и не допустить роста цен до конца года", – отметила она.

Для двух видов социально значимого хлеба предлагается добровольное обнуление наценки торговых сетей и сокращение отсрочки платежей до одного дня.

Отмечается, что представители хлебопекарной отрасли в России подчеркивают рост стоимости хлебобулочных изделий в связи с повышением цен на сырье и материалы для производства готовой продукции.