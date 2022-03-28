Еженедельный экспорт нефти из России упал на 26%

Согласно отраслевым данным, за неделю с 17 по 23 марта экспорт нефти из России сократился более чем на четверть по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, среднесуточные поставки в стране достигли 495 300 тонн, что на 26,4% меньше, чем неделей ранее. Это эквивалентно примерно 3,63 миллиона баррелей в день.

"Резкое снижение произошло, когда Россия столкнулась с растущим стремлением многих из ее обычных потребителей найти альтернативные источники энергии после вторжения в Украину", - говориться в сообщении.

Напоминаем:

Лишь несколько стран, включая США и Великобританию, ввели явные запреты на импорт российской нефти. Тем не менее, многие покупатели страны устроили добровольную забастовку покупателей в ответ на войну.

Крупные компании, такие как Shell Plc и TotalEnergies SE, заявили, что намерены постепенно отказаться от закупок нефти и топлива в России.