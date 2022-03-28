Убытки энергетики от войны достигли двух миллиардов долларов – министр

минэнерго

Убытки энергетической отрасли от полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины по состоянию на конец марта составляет 2 миллиарда долларов.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в интервью ЭП.

"Мы производим [подсчеты ущерба] на ежедневной основе, есть соответствующий механизм. Сегодня ущерб оценивается уже на уровне около двух миллиардов долларов", – заявил Галущенко.

По его словам, эта цифра учитывает не только стоимость активов, но и недопроизведенную электроэнергию и потенциальную прибыль от ее продажи.

Галущенко подтвердил, что Украина потеряла контроль над хранилищами отработанного ядерного топлива. Однако в планах правительства построить новое ЦХОЯТ.

"Мы рассматриваем опцию построить новое хранилище, которое будет аналогом тому, что есть на Запорожской АЭС. Мы можем построить его достаточно быстро. Других деталей не скажу. Ограничимся тем, что оно будет построено на одной из наших атомных станций", – сообщил министр.

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Экономическая правда