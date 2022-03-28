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Министр энергетики объяснил, почему Украина продолжает транзит российского газа

Понедельник, 28 марта 2022, 13:45
 
фото Дмитрия рясного

Украина не может остановить транзит российского газа, потому что это будет означать невыполнение взятых на себя обязательств перед европейскими компаниями.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в интервью ЭП.

"Здесь сложная ситуация, потому что мы предоставляем услугу по транзиту, а потребители или контрагенты – это европейские компании… Уже все говорят о том, что нужно максимально диверсифицировать поставки в Европу. На это, безусловно, нужно время, сделать это мгновенно сложно", – заявил Галущенко.

По словам министра, сейчас нужно приложить усилия, чтобы деньги за газ не доходили до россиян, а были "заморожены".

"Ключевое, что мы всем говорим: вы не можете платить россиянам эти деньги. Следует ввести отдельные эскроу-счета, на которые деньги за российские энергоресурсы будут депонироваться. А вопрос перечисления этих денег россиянам будет решаться в зависимости от того, как быстро они уйдут из Украины. Эти средства могут быть использованы для компенсации наших потерь", – сказал он.

По мнению министра, такие действия не будут считаться нарушением контракта, потому что деньги платятся, "просто россияне не могут физически их получить".

"Юридически это можно обосновать", – добавил он.

По мнению Галущенко, рано или поздно Украина потеряет роль транзитера газа.

"Мы должны готовиться к этому, и уменьшение или прекращение транзита мы сможем компенсировать в том числе за счет уже системно происходящего импорта. И "Нафтогаз" уже очень серьезно эту ситуацию рассматривает", – сказал Галущенко.

Подробнее читайте в интервью: Министр энергетики: кто-то должен объяснить этим "обезьянам", что не стоит стрелять из танков по атомным объектам

Экономическая правда

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