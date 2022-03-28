SriLankan Airlines приостанавливает рейсы в Москву
Национальная авиакомпания Шри-Ланки SriLankan Airlines объявила о приостановке рейсов между Шри-Ланкой и Москвой.
Об этом говорится в заявлении компании от 28 марта.
"SriLankan Airlines объявляет о приостановке рейсов между Шри-Ланкой и Москвой, Россия, с сегодняшнего дня из-за эксплуатационных ограничений, которые не контролируются авиакомпанией", - говорится в заявлении.
Компания отмечает, что были введены финансовые ограничения и ограничения по страхованию самолетов, следующих в Россию "из-за продолжающейся российско-украинской войны".
"Соответственно, SriLankan Airlines прекращает рейсы в Москву до последующего сообщения.
SriLankan продолжит следить за ситуацией в России и надеется возобновить свою деятельность, как только условия улучшатся", - добавили в компании.
До прекращения полетов Шри-Ланка выполняла два еженедельных рейса между Коломбо и Москвой.
Экономическая правда
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