Украина потеряла более 560 миллиардов долларов из-за российского вторжения

Разрушенный мост на въезде в Ирпень getty images

Совокупный ущерб Украины в результате решения Россией войны достигает 564,9 миллиарда долларов с учетом потерь гражданского населения, ВВП и инвестиций.

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.

Она объяснила, что существует по меньшей мере два метода подсчета. Первый – это оценка потерь от непосредственных разрушений, второй – расчет потерь от общего влияния боевых действий, то есть всех последствий, включая ухудшение экономической ситуации в государстве, рост безработицы, блокирование торговли, снижение потребительского спроса и т.д.

Сейчас больше всего, 119 млрд долларов, Украина потеряла у частей инфраструктуры. Разрушены и повреждены почти 8 тыс км дорог, десятки железнодорожных станций и аэропорты.

Далее, 112 млрд долларов Украина потеряла от потенциального ВВП в 2022 году. Еще в 90,5 млрд долл. оцениваются потери гражданского населения: 10 млн кв. м жилья, 200 тысяч автомобилей, продовольственное обеспечение 5 млн человек.

Потери предприятий и организаций оцениваются в 80 млрд. долларов, а потери прямых инвестиций в украинскую экономику – в 54 млрд. долларов.

Еще 48 млрд долларов убытков занесен государственному бюджета.

"Следует отметить, что каждый день цифры меняются и, к сожалению, они растут. Именно поэтому Украина, несмотря на все препятствия, будет добиваться взыскания с агрессора компенсационных выплат. Как по судебным решениям, так и за счет передачи нашему государству замороженных активов РФ", – отметила Свириденко.