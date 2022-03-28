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АТБ возобновляет работу десятков магазинов в Киеве, Харькове и Киевской области

Понедельник, 28 марта 2022, 12:37
 
Aleksandr Gusev/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Компания "АТБ-маркет" возобновляет деятельность магазинов торговой сети "АТБ" в Киеве, Харькове и Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба "АТБ-маркет".

В Киеве дополнительно открыто 11 магазинов, еще 10 – в Киевской области: в городах Борисполь, Яготин, с. Софиевская Борщаговка. Общее количество действующих магазинов сети "АТБ" в Киеве составляет 45 торговых объектов.

В Харькове дополнительно открыли 8 магазинов. Общее количество действующих магазинов в городе составляет также 45.

"В условиях военной агрессии магазины торговой сети АТБ работают в усиленном режиме. График их работы корректируется в соответствии с регионом и местоположением, а также с учетом обострения боевых действий", – говорится в сообщении пресс-службы.

Некоторые магазины в городах, которые находятся в зонах непосредственных боевых действий, временно закрываются. При стабилизации ситуации – возобновляют свою деятельность.

Информацию о действующих магазинах можно найти по ссылке.

Экономическая правда

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АТБ-маркет ритейл Киев Харков
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