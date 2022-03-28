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Минэнерго: добыча угля снизилась на 30%

Понедельник, 28 марта 2022, 11:58 - Илья Колдомасов

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что добыча угля с началом войны снизилась примерно на 30%.

Об этом он рассказал в интервью ЭП.

Отвечая на вопрос с каким количеством шахт министерство потеряло связь или контроль, он отметил, что две шахты ("Золотое" и "Тошковская") в состоянии затопления и не подлежат восстановлению. Также есть угроза затопления шахт ЮД-1.

"При этом есть вопросы по добыче угля в части его отгрузки. Идут обстрелы железнодорожных путей и не всегда есть возможность вывоза. Раньше вывоз мог производиться круглосуточно, сейчас только днем", - резюмировал он.

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шахты энергетика
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