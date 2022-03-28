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В Минэнерго назвали объекты, которые из-за войны пострадали больше всего

Понедельник, 28 марта 2022, 11:21 - Илья Колдомасов

Министр энергетики Герман Галущенко назвал наиболее пострадавшими энергетическими объектами от войны Луганскую ТЭС, Ахтырскую ТЭЦ, Трипольскую ТЭС и Черниговскую ТЭЦ.

Об этом он рассказал в интервью ЭП.

"Луганская ТЭС ДТЭК – мы ее потеряли, но она не разбита. Фактически полностью разбита Ахтырская ТЭЦ, там было прямое попадание двух снарядов", – отметил министр.

По его словам, также пытались обстреливать Трипольскую ТЭС "Центрэнерго", и не раз снаряды попадали в Черниговскую ТЭЦ.

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энергетика
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