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Марченко о выплатах по долгам: есть все возможности обслуживать погашение

Понедельник, 28 марта 2022, 10:50 - Илья Колдомасов

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что график выплат по внешнему долгу не сложен в этом году, поэтому Украина имеет все возможности даже в военное время обслуживать его погашение.

Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

"Мы хотим быть ответственными по отношению к ним (внешним долгам – ЭП) и не рассматриваем их реструктуризацию", - отметил министр, добавив, что Украина будет нуждаться в привлечении средств, поэтому чрезвычайно важно своевременное их обслуживание.

Также он рассказал, что мартовские выплаты в размере 15-16 млн долл были погашены, а на апрель планируется 84 млн долл. "Эти суммы являются посильными для нас", - резюмировал Марченко.

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