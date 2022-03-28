Марченко о выплатах по долгам: есть все возможности обслуживать погашение

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что график выплат по внешнему долгу не сложен в этом году, поэтому Украина имеет все возможности даже в военное время обслуживать его погашение.

Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

"Мы хотим быть ответственными по отношению к ним (внешним долгам – ЭП) и не рассматриваем их реструктуризацию", - отметил министр, добавив, что Украина будет нуждаться в привлечении средств, поэтому чрезвычайно важно своевременное их обслуживание.

Также он рассказал, что мартовские выплаты в размере 15-16 млн долл были погашены, а на апрель планируется 84 млн долл. "Эти суммы являются посильными для нас", - резюмировал Марченко.