Кабмин поручил упростить передачу имущества в аренду для оптимизации переезда компаний
Кабмин поручил Фонду госимущества до конца марта подготовить предложения по упрощению порядка передачи в аренду коммунального и государственного имущества для оптимизации переезда компаний.
Об этом говорится в распоряжении правительства №246-р от 25 марта 2022 года.
Согласно документу, Кабмин до конца марта планирует определить полный список компаний, которые намерены перевезти на безопасную территорию свои мощности, а также список (цифровую карту) свободных производственных площадей для такой релокации.
"Укрзализныци" поручили до конца апреля оперативно выделять подвижной состав для перевозки производственных мощностей компаний, в частности по запросу областных военных администраций.
Напомним:
89 предприятий из разных регионов Украины уже перемещены в западные области в рамках программы эвакуации из зоны боевых действий.
Заявку на релокацию можно подать по ссылке.
Экономическая правда
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