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Кабмин поручил упростить передачу имущества в аренду для оптимизации переезда компаний

Понедельник, 28 марта 2022, 10:17

Кабмин поручил Фонду госимущества до конца марта подготовить предложения по упрощению порядка передачи в аренду коммунального и государственного имущества для оптимизации переезда компаний.

Об этом говорится в распоряжении правительства №246-р от 25 марта 2022 года.

Согласно документу, Кабмин до конца марта планирует определить полный список компаний, которые намерены перевезти на безопасную территорию свои мощности, а также список (цифровую карту) свободных производственных площадей для такой релокации.

"Укрзализныци" поручили до конца апреля оперативно выделять подвижной состав для перевозки производственных мощностей компаний, в частности по запросу областных военных администраций.

Напомним:

89 предприятий из разных регионов Украины уже перемещены в западные области в рамках программы эвакуации из зоны боевых действий.

Заявку на релокацию можно подать по ссылке.

Экономическая правда

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Кабмин Фонд госимущества аренда компании
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