Россия украла швейцарские часы, чтобы "отомстить" за санкции
В ответ на присоединение Швейцарии к санкциям ЕС из-за войны против Украины ФСБ конфисковала в Москве часы Audemars Piguet на миллионы франков.
Об этом сообщило швейцарское издание NZZ.
22 марта агенты ФСБ обыскали помещение местной дочерней компании швейцарского производителя часов класса люкс Audemars Piguet и изъяли часы на миллионы франков, сообщил МИД в конфиденциальной ноте членам нескольких комиссий, в том числе комиссии по внешней политике парламента.
Официально часы конфискованы за якобы таможенные правонарушения, однако в МИД Швейцарии считают, что это "репрессивная мера" в ответ на санкции.
Швейцария заморозила средства российских олигархов, входящих в санкционный список ЕС, примерно на 5,75 миллиарда швейцарских франков.
Кроме того, за пять дней до обыска в часовой компании правительство Швейцарии усилило санкции и запретило экспорт товаров роскоши в Россию.
Швейцарский производитель часов Audemars Piguet объявил, что остановит экспорт в Россию и приостановит розничную торговлю там.
Инцидент показывает, что экономическая война между Россией и Западом в разгаре, а Швейцария находится в ее центре, считает издание.
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