Россия украла швейцарские часы, чтобы "отомстить" за санкции

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В ответ на присоединение Швейцарии к санкциям ЕС из-за войны против Украины ФСБ конфисковала в Москве часы Audemars Piguet на миллионы франков.

Об этом сообщило швейцарское издание NZZ.

22 марта агенты ФСБ обыскали помещение местной дочерней компании швейцарского производителя часов класса люкс Audemars Piguet и изъяли часы на миллионы франков, сообщил МИД в конфиденциальной ноте членам нескольких комиссий, в том числе комиссии по внешней политике парламента.

Официально часы конфискованы за якобы таможенные правонарушения, однако в МИД Швейцарии считают, что это "репрессивная мера" в ответ на санкции.

Швейцария заморозила средства российских олигархов, входящих в санкционный список ЕС, примерно на 5,75 миллиарда швейцарских франков.

Кроме того, за пять дней до обыска в часовой компании правительство Швейцарии усилило санкции и запретило экспорт товаров роскоши в Россию.

Швейцарский производитель часов Audemars Piguet объявил, что остановит экспорт в Россию и приостановит розничную торговлю там.

Инцидент показывает, что экономическая война между Россией и Западом в разгаре, а Швейцария находится в ее центре, считает издание.

Европейская правда