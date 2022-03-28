В США затягивается принятие законопроекта о торговле с Россией

Законопроект об остановке нормальных торговых отношений с Россией сталкивается с трудностями в сенате США.

Об этом сообщает The Hill.

"Противостояние с сенатором Рэндом Полом из-за формулировки санкций, включенных в принятый палатой законопроект о прекращении нормальных торговых отношений с Россией, разрушило надежды на его скорое принятие", – пишет издание.

По мнению журналистов, принятие законопроекта в сенате может затянуться на несколько недель. Сенатор Пол требует, чтобы в законопроект были добавлены его формулировки, "связанные с санкциями за нарушение прав человека".

Первоначально американский "Глобальный акт Магнитского", на основании которого вводятся санкции, был направлен на "грубые нарушения прав человека". При этом законопроект об усилении норм торговли с РФ предусматривает, что термин "грубые" в "Глобальном акте Магнитского" будет заменен "серьезными".

"Пол хочет, чтобы в законопроект была включена формулировка, которая восстановила бы начальную терминологию, и предлагает прописать, что конкретно относится к "грубым нарушениям прав человека". Иначе он угрожает задержать принятие законопроекта", – говорится в материале.