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Украинским больницам передали сотни станций спутникового интернета Starlink

Понедельник, 28 марта 2022, 08:27

Медицинским учреждениям и учреждениям в сфере здравоохранения передано 590 станций спутникового интернета Starlink компании SpaceX.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Отмечается, что благодаря терминалам Starlink больницы получат бесперебойный доступ к спутниковому интернету. При перебоях со связью каждая станция сможет раздавать Wi-Fi.

"Это позволит больницам иметь доступ к спутниковому интернету даже в зонах, где из-за активных боевых действий временно отсутствует связь", – сообщили в министерстве.

Экономическая правда

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SpaceX Минздрав
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