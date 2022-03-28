Украинским больницам передали сотни станций спутникового интернета Starlink
Понедельник, 28 марта 2022, 08:27
Медицинским учреждениям и учреждениям в сфере здравоохранения передано 590 станций спутникового интернета Starlink компании SpaceX.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
Отмечается, что благодаря терминалам Starlink больницы получат бесперебойный доступ к спутниковому интернету. При перебоях со связью каждая станция сможет раздавать Wi-Fi.
"Это позволит больницам иметь доступ к спутниковому интернету даже в зонах, где из-за активных боевых действий временно отсутствует связь", – сообщили в министерстве.
Экономическая правда
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