США поставят Украине дизтопливо

Соединенные Штаты Америки направят в Европу дизельное топливо для нужд Украины.

Об этом сообщила советница министра энергетики Лана Зеркаль в эфире "Радио НВ", сообщает "Интерфакс-Украина".

"Нам удалось мобилизовать всех... В Германии и Польше самые большие резервы дизеля, и именно они могут обеспечить необходимые объемы для нас сейчас. Кроме того, к нам едет американский дизель", – сказала Зеркаль.

Она также обратила внимание на то, что в период начала посевной в Украине несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов в Восточной Европе закрылись на ремонты.