Немцев ждет падение благосостояния из-за войны в Украине – Штайнмайер

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал немцев готовиться к ухудшению материального положения в результате войны РФ против Украины.

Об этом сообщает Spiegel, цитируя видеообращение президента.

Штайнмайер отметил, что жесткие санкции Запада против России неизбежно обернутся нестабильностью и определенными потерями также для Германии, и подчеркнул, что если солидарность с Украиной - не только слова, нужно быть готовыми к этому.

"Да, нас в Германии тоже ждут непростые дни... Впереди много трудностей. Наша солидарность и поддержка, наша готовность к ограничению потребуются еще долго", - сказал президент.

Штайнмайер сказал, что понимает страх и шок людей от того, что в Европе стала возможной полномасштабная война.

"Но мы можем противопоставить этому страху нашу оборону и нашу человечность, наше стремление к миру и веру в свободу и демократию, которые мы всегда будем защищать. Вера в свободу и демократию сама по себе не остановит танк. Но я также знаю, что танк не может разрушить эту веру. Никакая армия, никакие репрессии не сильнее веры в свободу и демократию в сердцах людей", - заявил Франк-Вальтер Штайнмайер.

Он вспомнил свои слова несколько месяцев назад о том, что Путину не стоит недооценивать силу демократии и сказал, что теперь очевидно, что он недооценил её – недооценив готовность украинцев сопротивляться, а Западу – решительно реагировать.

Штайнмайер выступил со своей речью перед концертом классической музыки "За свободу и мир" во дворце Бельвю, его резиденции.

Напомним, посол Украины в Германии отклонил приглашение на мероприятие, назвав концерт оскорблением для украинцев из-за выбора произведений для репертуара и солистов.

Европейская правда