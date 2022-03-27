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Байден предлагает ввести 20-процентный налог для миллиардеров

Воскресенье, 27 марта 2022, 19:55
 
Chip Somodevilla/Getty Images

Президент США Джо Байден предложит новый "минимальный подоходный налог для миллиардеров" в размере 20% от полного дохода, включая нереализованную прибыль.

Об этом сообщает Bloomberg.

Инициатива является частью бюджетного плана на 2023 год, который будет опубликован 28 марта. 

Предполагается, что налог затронет американские домохозяйства с общей стоимостью активов, превышающей 100 млн долларов. В Белом доме план окрестили "минимальным подоходным налогом для миллиардеров". 

Ожидается, что более половины поступлений обеспечат американские миллиардеры, которых насчитывается около 700. Проект представляет собой самое "агрессивное предложение" администрации Байдена в контексте его усилий по увеличению налоговых сборов с богатейших американцев, пишет агентство.

Власти США прогнозируют, что годовой дефицит федерального бюджета останется выше 1 трлн долларов в течение следующего десятилетия. Новый налог, по прогнозам, сможет принести за этот период около 360 млрд долларов.

Те, на кого распространяется налоговый режим, должны будут пройти оценку по рынку. В рамках этого процесса они предоставляют налоговой службе ежегодные отчеты об активах.

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США налоги
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