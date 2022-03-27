Российский "Мегафон" исключили из международной ассоциации операторов мобильной связи
Российский оператор мобильной связи "Мегафон" больше не входит в международную ассоциацию операторов (GSMA).
Об этом сообщил в Telegram Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Оператор мобильной связи "Мегафон" больше не входит в международную ассоциацию операторов. GSMA официально заявила, что исключает российский "Мегафон". Компания была в Глобальной ассоциации операторов связи с 1995 года.
GSMA также исключили оператора мобильной связи из "перечня роуминговых партнеров" (Roaming Partner Listing, RPL). Однако в "Мегафоне" заявляют, что это не значит отключение компании от международного роуминга", - написал министр.
"Мы искренне удивлены селективностью решения международной ассоциации, этот шаг не имеет никаких правовых оснований, мы рассматриваем варианты обновления нашего статуса", - заявил изданию "Ведомости" представитель "Мегафона".
В компании добавили, что исключение "Мегафона" из так называемого "перечня роуминговых партнеров" не означает отключения "Мегафона" от международного роуминга.
Представитель компании заявил, что RPL – это справочный список партнеров-операторов: "нахождение в списке не влияет на договорные отношения между операторами".
По словам представителя "Мегафона", членство в GSMA предоставляло компании доступ к экспертизе коллег-операторов.
Экономическая правда
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